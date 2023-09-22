В Комстрое подвели конкурса "Лидер строительного качества-2023"

За звание лучших их лучших боролись 30 видов стройматериалов и 25 объектов строительства.

В Комитете по строительству наградили победителей конкурса "Лидер строительного качества-2023". В этом году конкурс прошел в 12-й раз. За звание лучших их лучших боролись 30 видов стройматериалов и 25 объектов строительства. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Лучшими материалами были признаны наливные полы, материалы для тепло- и гидроизоляции, краски. Самыми качественными изделиями и конструкциями стали блоки шахт лифтов и саморегулирующиеся нагревательные кабели. Строительные объекты Петербурга и Ленинградской области были представлены сразу в девяти номинациях.

У нас действительно на Петровском острове получился очень красивый, очень классный и самое главное, очень удобный для проживания наших граждан, которые приобрели там квартиры. Валентина Калинина, генеральный директор холдинга "РСТИ" (Росстройинвест)

Обладателями почетного знака "Лидер строительного качества" стали признанные лидеры строительного рынка. Победителями признали Группу ЦДС, "ЛенРусСтрой". Холдинг РСТИ, "КВС", Группа "Эталон" и Объединение "Строительный трест". Лучшим объект социального назначения была признана школа на 1750 мест в ЖК "Северная долина" от "Главстрой Санкт-Петербург".

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"