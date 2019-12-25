Итоги эксперимента с оценками за поведение подвели в школах Ленобласти

Особенно успешной оказалась классическая пятибалльная шкала оценивания поведения, которая оказалась близкой и понятной ученикам.

В Ленинградской области подведены первые итоги пилотного проекта, связанного с внедрением оценочной системы за поведение учащихся. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, эксперимент принес позитивные изменения в успеваемость и дисциплину школьников.

Особенно успешной оказалась классическая пятибалльная шкала оценивания поведения, которая оказалась близкой и понятной ученикам. Эти выводы озвучивались на специальной встрече экспертов, организованной с участием советника президента РФ Валерия Фадеева и вице-губернатора по социальной сфере Александра Кялина.

Примером успешного внедрения программы служит опыт Кикеринской школы, где во втором учебном квартале зафиксировано значительное повышение показателей как учебной активности, так и поведенческой культуры.

Александр Кялин обозначил перспективы дальнейшего совершенствования инициативы: "Оценочная система показала эффективность, но пока мы считаем необходимым внести улучшения. Преподаватели и школьные психологи должны уделять пристальное внимание детскому поведению, фиксируя ключевые моменты, однако оценка поведения — это лишь вспомогательная мера воспитания, которое начинается в семье и поддерживается родителями".

Проект охватывал 14 учебных заведений, применявших пятибалльную систему, и девять учреждений, использовавших трехступенчатую градацию (неудовлетворительно, удовлетворительно, образцовая дисциплина).

