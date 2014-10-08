В рамках акции "Петербург зеленый" высажено 440 деревьев и 1700 кустарников

Завершается акция сегодня, 29 октября, в Московском парке Победы, где планируется посадить липы.

В рамках традиционной акции "Петербург зеленый" жители Северной столицы совместно со специалистами садово-паркового хозяйства посадили 440 деревьев и 1700 кустарников в 26 парках, скверах и бульварах города. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что участие горожан в озеленении города – это добрая традиция, переданная старшим поколением.

Первое мероприятие акции "Петербург зеленый" состоялось 25 сентября в Таврическом саду. Учащиеся 6-10 классов из трёх школ Центрального района и местные жители посадили тогда 100 саженцев спиреи и 100 вейгелы. Завершается акция сегодня, 29 октября, в Московском парке Победы, где планируется посадить липы.

Мероприятия проходили в разных частях города. Так, на проспекте Народного Ополчения появились 20 ив, а на проспекте Космонавтов была создана черёмуховая аллея из 50 саженцев. В сквере вдоль реки Охты высадили 40 кустов спиреи, 40 лапчатки и 10 яблонь.

Всего этой осенью в Санкт-Петербурге будет посажено 5700 деревьев, более 30000 кустарников, почти 300000 тюльпанов и 27000 других весенних цветов, включая подснежники, крокусы, мускари, гиацинты, нарциссы, сциллы и пушкинии. Всего за год в городе планируется высадить 10000 деревьев, 114500 кустарников и 5500000 цветов.