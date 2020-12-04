"Нептун" и новая спортивная площадка: в Высоцке подвели итоги за 2020 год

Глава администрации МО Сергей Сахаровский отметил, что 2020 год был непростым в связи пандемией.

В Высоцке состоялось расширенное собрание по итогам социально-экономического развития МО "Высоцкое городское поселение" за 2020 год и планами на 2021 год. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Глава администрации МО Сергей Сахаровский отметил, что 2020 год был непростым в связи пандемией.

Однако, несмотря на внесенные из-за коронавируса коррективы, 2020 год для нашего поселения выдался продуктивным. Сергей Сахаровский, глава администрации МО "Высоцкое городское поселение"

В Высоцке в прошлом году расходная часть бюджета составила 73 миллиона 370 тысяч рублей. Основные средства потрачены на реализацию 7 муниципальных программ по разным направлениям деятельности.

Более трех миллионов рублей было потрачено на установку камер по Портовой улице, на установку пешеходного ограждения и светофора по Ленинской улице, а также на дорожные знаки и очистку пожарных водоемов.

По программе "Развитие автомобильных дорог" за прошлый год было отремонтировано 5 343 квадратных метров дорог, проведен ремонт тротуаров.

В рамках реализации национального проекта "Формирование комфортной среды" в Высоцке благоустроена общественная территория "Место массового отдыха населения у прибрежной полосы по улице Портовая". На благоустройство из федерального и областного бюджетов было выделено 21,6 миллиона рублей. По Кировской улице была благоустроена общественная территория с установкой арт-объекта "Нептун", на эти цели ушло почти 1,5 миллиона рублей.

В год 75-летия Великой Победы в Высоцке был проведен ремонт на братском захоронении № 54. Там установили новые мемориальные плиты, на которые нанесено 1500 фамилий, обустроили газон. В 2021 году работа на захоронении будет продолжаться.

На реализацию национального проекта "Современное образование в Ленинградской области" было выделено более 13 миллионов рублей. Благодаря этим средствам в Высоцке сделали современную спортивную площадку. Там есть беговые дорожки, специальное покрытие, зоны для баскетбола, волейбола.

В 2020 году был завершен капитальный ремонт кровли двух домов по улице Кировской, д. 2 и д. 5. Продолжилась работа по ликвидации несанкционированных свалок. Было вывезено 1 000 кубометров мусора, затрачено около 1 млн рублей.

Среди планов на 2021 год: строительство пожарного депо, обустройство площадки для выгула собак по улице Ленинградской, ремонт пешеходной дорожки по улице Центральной, продолжение строительства ФОК и работа над проектом Дома культуры.

Ранее в Гончаровском поселении Выборгского района подвели итоги за 2020 год.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО