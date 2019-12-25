В Гончаровском поселении Выборгского района подвели итоги за 2020 год

Также были озвучены планы на текущий год.

Глава администрации Гончаровского муниципального образования Выборгского района Андрей Симонов представил итоги социально-экономического развития МО "Гончаровское сельское поселение" за 2020 год и рассказал о планах на 2021 год. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

За 2020 год свыше 20 млн рублей было затрачено на реконструкцию двух трансформаторных подстанций в поселке Вещево, замену кабеля электроснабжения в Перово и Вещево. Также был заключен муниципальный контракт на 44 миллиона рублей на выполнение работ по реконструкции котельной в Барышево с переводом на природный газ.

По программе развития автомобильных дорог проведен ремонт гравийного покрытия муниципальных дорог в Гончарово и Черкасово. Также отремонтирован участок дороги с водопропускной трубой по ул. Центральной в Житково.

Продолжается работа по благоустройству поселения. В прошлом году на эти цели было потрачено более 15,5 млн рублей. В поселках Гончарово, Перово и Гвардейское отремонтировали уличное освещение; в Житково, Гаврилово, Вещево и Барышево установили детские площадки. Также в Вещево установили новую автобусную остановку.

В 2020 году в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда было расселено 3 многоквартирных дома в Гончарово, Пальцево и Гвардейском. Были куплены 9 квартир.

Среди задач на текущий год: завершение строительства котельной в Барышево с переводом на природный газ; ремонт в Гаврилово автомобильной дороги местного значения по улице Строительной и дворовых территорий многоквартирных домов.

На главу администрации Выборгского района в Instagram подписались более тысячи человек.

Фото: goncharovo.vbglenobl.ru