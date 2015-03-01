На главу администрации Выборгского района в Instagram подписались более тысячи человек

На неофициальные вопросы граждан Ильдар Гилязов готов ответить в своем Instagram.

На главу администрации Выборгского района Ленинградской области в Instagram подписались более тысячи человек. Об этом он сам сообщил в своем аккаунте.

Мои уважаемые читатели, к своему удивлению отметил, что вас уже больше 1000. Искренне рад, что наш диалог налажен. Спасибо за доверие, поддержку и честные отзывы, благодаря которым, в том числе, я оцениваю успешность своих решений и конкретных дел. Спасибо и за то, что с пониманием относитесь к моей занятости и к тому, что я не имею возможности часами беседовать в сети. Всегда готов реагировать на обращения по существу, обсуждать интересные предложения, принимать конструктивную критику. Ильдар Гилязов, глава администрации Выборгского района

Ильдар Гилязов также напомнил, что все официальные обращения нужно посылать через администрацию. На неофициальные вопросы он готов ответить в своем Instagram.

Ранее Ильдар Гилязов посетил выставку "АРТ-СТАРТ" в "Эрмитаж-Выборг".

Фото: Instagram/ @igvbg