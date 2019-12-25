Представитель ИТМО рассказала об отечественных разработках в области гибкой электроники

Разработки лаборатории "ФлексЛаб" в перспективе можно будет использовать в авиастроении и стоматологии.

Директор инжинирингового центра Университета ИТМО Виктория Желтова рассказала о том, что ученые вуза работают над сенсорными изображениями и колорковекторами для дисплеев. Последние будут существенно дешевле, чем ныне существующие. В качестве примера Желтова привела телевизоры на квантовых точках. Обсуждение проходит на площадке ТАСС 29 марта, эксперты рассказывают об отечественных технологиях и их возможностях применения на практике.

По словам Желтовой, лаборатория "ФлексЛаб", которая создана на базе физико-технического мегафакультета ИТМО, последние 5 лет занимается гибкой электроникой и фотовольтаикой. Гибкая электроника создается на гибких подложках, то есть технику можно согнуть. В России занимаются одним из важных компонентов, который необходим для работы таких устройств.

Последний год активно занимается тематикой сенсоров изображений, когда на эту матрицу нанесен такой фотодиодный, фотодетекторный слой и прототипы таких сенсоров сначала в размере 2,5 на 2,5 см, а потом и на других типах устройств - 5 на 5 см, 10 на 10 см. Лабораторные прототипы мы и создаем. Виктория Желтова.

Директор отметила, что цель состоит в том, что увеличивать площадь. Прототипы таких сенсоров хотят представить в скором времени. Их будут использовать со всем, что связано с датчиками и отпечатками пальцев. А новое поколение — со всем, что связано с рентгеновскими детекторами. Разработка может использоваться даже в сфере авиастроения, стоматологии.

Также у ученых в разработке тематика, связанная с LED телевизорами и колорконвекторами для дисплеев. Изображение у телевизоров на квантовых точках ярче.

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