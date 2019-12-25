Житель Гатчины подозревается в истязании своей сожительницы

Мужчина намеренно связывал мальчика скотчем, создавая физическую боль и психологическое страдание ребёнку.

Следственным отделом по городу Гатчине СУ СК РФ по Ленобласти возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего гражданина по подозрению в совершении преступления, квалифицирующегося по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ ("истязание несовершеннолетнего").

Расследование установило, что обвиняемый целенаправленно и многократно совершал противоправные действия в отношении ребёнка 2019 года рождения, являющегося сыном его сожительницы, намеренно связывая мальчика скотчем, создавая физическую боль и психологическое страдание ребёнку.

Подозреваемый задержан следователями, в ближайшие дни ему официально предъявят обвинение. Кроме того, следствие ходатайствует перед судом о заключении подозреваемого под стражу.

Продолжаются следственные мероприятия, необходимые для выяснения подробностей произошедшего инцидента, а также обстоятельств, послуживших причинами и факторами, способствующими совершению преступных деяний. В ходе дальнейшего расследования будут проанализированы действия уполномоченных сотрудников органов профилактической системы.

Фото: Piter.TV