Петербуржцам рассказали об истории создания Ленмультфильма

Петербургская анимация прошла долгий путь от локальных проектов до международной известности, став одной из ключевых составляющих культурной среды России.

Современная анимация Петербурга успешно выходит на международный уровень, демонстрируя высокое качество производства и популярность мультфильмов по всему миру. "Вечерний Санкт-Петербург" рассказал, как начинался путь развития индустрии.

История развития петербургской анимации отражена в исследовании Агентства стратегических инициатив, согласно которому за последнее десятилетие количество анимационных студий в России выросло втрое и достигло отметки свыше 50 предприятий. Исполнительный директор Ассоциации анимационного кино России Ирина Мастусова отметила существенный рост объёмов российского анимационного контента: "Если раньше мы выпускали около 60 часов ежегодно, то сегодня показатель достигает 170 часов. Большая доля доходов сосредоточена в Москве (около 70%), ещё 20% занимает Петербург, а оставшиеся 10% приходятся на другие регионы".

Исторически развитие петербургской анимации пережило сложный период. После Великой Отечественной войны многие известные деятели искусства покинули Ленинград, ослабив местные анимационные студии. Тем не менее, начало XXI века ознаменовалось созданием новых компаний, которые позже превратились в крупные бренды отечественной анимации. Среди них студия "Петербург" ("Рики") — создатель популярных "Смешариков", и студия "Мельница", известная своими полнометражными проектами, такими как серия фильмов о богатырях и сериал про Лунтика.

Марина Безпалько, пресс-секретарь "Мельницы", подчеркнула роль легендарной киностудии "Леннаучфильм", располагавшейся ранее на Мельничной улице, ставшей своеобразным символом зарождения местной анимации. Название "Мельница" связано с расположенным рядом мукомольным комбинатом, а впоследствии оно приобрело символическое значение, отражая процесс превращения идей в готовую продукцию — мультфильмы.

Ведущий режиссер сериала "Смешарики" Денис Чернов подчеркнул важность образовательной составляющей в развитии петербургской анимации. Первые шаги были сделаны именно на студии "Мельница", где открывались специализированные курсы подготовки кадров. Именно эта школа дала жизнь многим специалистам, ставшим основой современной петербургской анимации. По мнению режиссера, работа аниматора основана на принципе преемственности: опытные мастера передают знания новичкам, постепенно формируя новую волну профессионалов.

Первые успешные проекты "Мельницы" — мультсериал "Приключения в изумрудном городе" и полнометражный фильм "Карлик Нос", выполненный традиционными способами анимации с применением цифровых технологий. Наибольшую известность принесли серии фильмов о русских богатырях, идея которых родилась из сценария, написанного молодым автором Максимом Свешниковым. Сегодня продолжение этой франшизы радует поклонников ежегодными премьерами, воплощая мечты аудитории о развитии персонажей и сюжетных линий.

Таким образом, петербургская анимация прошла долгий путь от локальных проектов до международной известности, став одной из ключевых составляющих культурной среды России.

Фото: кадр из мультсериала "Лунтик и его друзья"