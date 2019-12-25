Историческое здание школы за 1,8 млрд рублей будет проходить в Петербурге

Тендер на выполнение ремонтных работ в историческом здании был объявлен городским комитетом по государственным заказам 30 сентября.

В среду, 16 октября, стало известно, что в Петербурге планируется осуществить ремонт школы № 321, расположенной на Социалистической улице. Данное учебное заведение является культурным наследием под статусом "Здание Благородного пансиона (Санкт-Петербургской Первой гимназии) с церковью Преображения Господня". Информация об этом появилась на официальном сайте государственных закупок.

Тендер на выполнение ремонтных работ в историческом здании был объявлен городским комитетом по государственным заказам 30 сентября. В настоящий момент ведется работа комиссии, которая определит победителя аукциона.

Согласно опубликованным документам, в ходе капитального ремонта подрядчик обязан модернизировать инженерные системы объекта, провести гидроизоляционные работы, обновить систему освещения и вентиляции, а также восстановить фасады и интерьеры здания. Более того, ему предстоит выполнить огнезащитную обработку деревянных конструкций.

Ожидается, что все работы будут завершены к июню 2026 года. Предполагаемая стоимость реконструкции оценивается приблизительно в 1,79 миллиарда рублей.

Здание на Социалистической улице было построено в 1820-х годах. В наши дни под государственной охраной находятся все корпуса строения вместе с интерьерами, а также сад и историческая ограда.