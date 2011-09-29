Участок на Печатника Григорьева хотят внести в список ЗНОП. Помогать депутатам будет историческое мощение

Во время благоустройства выяснилось, что под землей находится мощение. Это стало дополнительным аргументом, чтобы уберечь территорию от возможного строительства.

На прошлой неделе активисты вместе с депутатами МО "Владимирский округ" расчистили участок исторического мощения на углу улицы Печатника Григорьева и Остропольского переулка. Piter.TV узнал, какая судьба ждет участок.

По словам заместителя председателя муниципального совета Виталия Боваря, местные власти хотят включить территорию в список зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Участки, которые включены в список, находятся под охраной, и не могут быть застроены. По его муниципального депутата, мощение можно раскрыть, очистить, а участок озеленить.

Поэтому план такой. Раскрыть мощение, провести, при консультации ВООПИиК необходимые для его сохранения мероприятия и благоустроить участок вокруг и добиться для него статуса ЗНОП. Виталий Боварь.

Наш собеседник подчеркнул, что в муниципалитете выступают за сохранение исторического наследия в округе.

Мощение было обнаружено 18-го октября во время благоустройства в рамках акции "Добрый двор". Она проводится в разных районах округа. Дело в том, что муниципалитет не может выделять средства на благоустройство, но может привлекать к нему жителей на добровольной основе.

В ВООПИиК рассказали, что фрагмент мощения хорошо сохранился, ограничен бордюром из известняка. Его раскопали в два захода.

Видео: ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение