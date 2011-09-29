Участок на Печатника Григорьева хотят внести в список ЗНОП. Помогать депутатам будет историческое мощение

На прошлой неделе активисты вместе с депутатами МО "Владимирский округ" расчистили участок исторического мощения на углу улицы Печатника Григорьева и Остропольского переулка. Piter.TV узнал, какая судьба ждет участок.
По словам заместителя председателя муниципального совета Виталия Боваря, местные власти хотят включить территорию в список зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Участки, которые включены в список, находятся под охраной, и не могут быть застроены. По его муниципального депутата, мощение можно раскрыть, очистить, а участок озеленить.
Поэтому план такой. Раскрыть мощение, провести, при консультации ВООПИиК необходимые для его сохранения мероприятия и благоустроить участок вокруг и добиться для него статуса ЗНОП.
Виталий Боварь.
Наш собеседник подчеркнул, что в муниципалитете выступают за сохранение исторического наследия в округе.
Мощение было обнаружено 18-го октября во время благоустройства в рамках акции "Добрый двор". Она проводится в разных районах округа. Дело в том, что муниципалитет не может выделять средства на благоустройство, но может привлекать к нему жителей на добровольной основе.
В ВООПИиК рассказали, что фрагмент мощения хорошо сохранился, ограничен бордюром из известняка. Его раскопали в два захода.
Видео: ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение
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