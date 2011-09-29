  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:45
114
nadezhda_sib Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Участок на Печатника Григорьева хотят внести в список ЗНОП. Помогать депутатам будет историческое мощение

0 0

Во время благоустройства выяснилось, что под землей находится мощение. Это стало дополнительным аргументом, чтобы уберечь территорию от возможного строительства.

На прошлой неделе активисты вместе с депутатами МО "Владимирский округ" расчистили участок исторического мощения на углу улицы Печатника Григорьева и Остропольского переулка. Piter.TV узнал, какая судьба ждет участок. 

По словам заместителя председателя муниципального совета Виталия Боваря, местные власти хотят включить территорию в список зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Участки, которые включены в список, находятся под охраной, и не могут быть застроены. По его муниципального депутата, мощение можно раскрыть, очистить, а участок озеленить. 

Поэтому план такой. Раскрыть мощение, провести, при консультации ВООПИиК необходимые для его сохранения мероприятия и благоустроить участок вокруг и добиться для него статуса ЗНОП.

Виталий Боварь. 

Наш собеседник подчеркнул, что в муниципалитете выступают за сохранение исторического наследия в округе. 

Мощение было обнаружено 18-го октября во время благоустройства в рамках акции "Добрый двор". Она проводится в разных районах округа. Дело в том, что муниципалитет не может выделять средства на благоустройство, но может привлекать к нему жителей на добровольной основе.

В ВООПИиК рассказали, что фрагмент мощения хорошо сохранился, ограничен бордюром из известняка. Его раскопали в два захода.

Видео: ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение

Теги: благоустройство, зноп, историческое мощение
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии