В Ленобласти выбирают "Историческое дерево года"

Дерево – победитель конкурса будет представлять Ленинградскую область на национальном конкурсе "Российское дерево года-2023".

В Ленинградской области начался региональный этап всероссийского экологического конкурса на лучшее историческое дерево года – дерево-памятник живой природы. До 29 сентября ленинградцы могут проголосовать за одно из 38 деревьев – раритетов из разных районов Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47 региона.

Среди претендентов – дуб в парке усадьбы Олениных во Всеволожске "Приютино", под его сенью гулял Александр Пушкин и липа в селе Рождествено, которую посадили в день помолвки будущих родителей писателя Владимира Набокова. Дерево – победитель конкурса будет представлять Ленинградскую область на национальном конкурсе "Российское дерево года-2023".

Ознакомиться со списком старовозрастных деревьев Ленинградской области и проголосовать можно на сайте организаторов регионального конкурса.

Фото: пресс-служба администрации 47 региона