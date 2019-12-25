Правки КГИОП не считаются вступившими в силу, пока документ проходит двухнедельную антикоррупционную экспертизу.

Комитет по охране памятников (КГИОП) исправляет документы о месте дуэли Пушкина, в которых его убийцей числился "Э. Дантес" – предположительно герой романа Александра Дюма "Граф Монте-Кристо" Эдмон Дантес. Настоящего убийцу литератора звали Жоржем Шарлем Дантесом. Документ появился 12 марта в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного.

Ещё в 2023 году на ошибку обратила внимание петербургский юрист Юлия Коновалова – она нашла её в распоряжении КГИОП об утверждении границ места дуэли. Следующие два года юрист боролась за исправление опечатки.

И вот 25 февраля 2025 года после проведения государственной историко-культурной экспертизы правительство РФ внесло изменения в документы, а следом за ним экспертизу провёл и КГИОП – исследование оплатил меценат.

Правки КГИОП не считаются вступившими в силу, пока документ проходит двухнедельную антикоррупционную экспертизу.

Фото: Всероссийский музей А.С. Пушкина (Алексей Смагин)