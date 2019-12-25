В Петербурге пообещали меньше сыпать соль на дороги, но отказаться от неё полностью не готовы

Более экологичного реагента, чем техническая соль, пока не придумали.

Каждую зиму в Петербурге разгораются споры о том, сколько соли высыпают на улицы города и насколько это безопасно для обуви, машин и зелёных насаждений. В этом году в Смольном решили если не успокоить горожан, то хотя бы объяснить логику уборки.

Вице-губернатор Евгений Разумишкин в эфире радио "Комсомольская правда" заявил: более экологичного реагента, чем техническая соль, пока не придумали. Но использовать её, по его словам, нужно с умом.

Ничего более экологически безопасного, кроме соли, не придумано. Но использовать её нужно с умом. Многое зависит от конкретной локации, от мастеров и работников: где-то хорошо сработала превентивная уборка, и последствия минимальны. Постараемся уменьшать использование соли. Евгений Разумишкин, вице-губернатор

При этом он напомнил: в сильные морозы, например, когда температура опускается ниже –11 градусов, соль просто перестаёт работать. В таких условиях её не применяют.

Таким образом, отказываться от соли полностью город не намерен — альтернативу пока не нашли. Но обещают сыпать аккуратнее, ориентируясь на погоду и состояние конкретных участков.

