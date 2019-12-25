Комитет финансов отчитался перед депутатами Выборга об исполнении бюджета за I квартал 2021 года

За I квартал доходная часть бюджета составила 1 344 655,10 тыс. руб.

Перед началом работы депутаты МО "Выборгский район" почтили минутой молчания память главы районной администрации Ильдара Гилязова. В ходе заседания председатель комитета финансов Константин Паничев представил народным избранникам отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Выборгский район" за I квартал 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

За I квартал доходная часть бюджета составила 1 344 655,10 тыс. руб. В структуре налоговых доходов наибольшее значение – у налога на доходы физических лиц – 64,5%. Также высокий показатель у налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 27,3%. В структуре неналоговых доходов 61,2% привнесла в казну арендная плата за землю.

Расходная часть бюджета составила 1 132 693,80 тыс. руб. Исполнение увеличилось на 27,4% (243 778,7 тыс. руб.) по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Основную долю расходов занимает образование – 860 160,5 тыс. руб., что составляет 23,2% к годовому плану.

Также на заседании председатель территориальной избирательной комиссии Выборгского муниципального района Александр Лысов рассказал о подготовке и проведении предстоящих выборов 19 сентября 2021 года. В Единый день голосования граждане будут выбирать депутатов в Госдуму и Законод и ЗакС Ленобласти. На территории Выборгского района будут работать 120 избирательных участков, 43 – в Выборге. Голосование будет проходить 17, 18 и 19 сентября.

На прошлой неделе в Выборгском районе обсудили эпизоотическую обстановку.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО