В трех районах Петербурга проведут испытания теплосетей

В Петербурге продолжаются испытания теплосетей на прочность. 4 и 5 августа они пройдут в Калининском, Красногвардейском и Выборгском районах. Об этом сообщила пресс-служба "Теплосети".
4 августа испытания пройдут в Калининском и Красногвардейском районах, а на следующий день в Калининском и Выборгском. Зона, в которой может случиться прорыв трубы:
Напомним, благодаря испытаниям город можно подготовить к отопительному сезону. В случае прорыва трубы не приближайтесь к зоне разлива, ущерб застрахован.
Фото: Pexels
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все