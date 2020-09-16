В трех районах Петербурга проведут испытания теплосетей

Узнать, когда в вашем доме отключают горячую воду, можно на сайте теплоэнергетических компаний.

В Петербурге продолжаются испытания теплосетей на прочность. 4 и 5 августа они пройдут в Калининском, Красногвардейском и Выборгском районах. Об этом сообщила пресс-служба "Теплосети".

4 августа испытания пройдут в Калининском и Красногвардейском районах, а на следующий день в Калининском и Выборгском. Зона, в которой может случиться прорыв трубы:

Напомним, благодаря испытаниям город можно подготовить к отопительному сезону. В случае прорыва трубы не приближайтесь к зоне разлива, ущерб застрахован.

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