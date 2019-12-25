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Во вторник теплосети испытают в Колпинском районе
Сегодня, 10:30
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Во вторник теплосети испытают в Колпинском районе

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Температура воды составит 40 градусов.

Во вторник, 14 июня, "ТЭК СПб" проведет испытания теплосетей только в одном районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Магистральные, распределительные и внутриквартальные тепловые сети проверят в Колпинском районе. Работы пройдут на двух участках: в границах Финляндской улицы, Заводского проспекта, улицы Веры Слуцкой, Адмиралтейской улицы, а также в зоне, ограниченной Загородной улицей, правым берегом Ижоры и Межевой улицей.

Напомним, что на время гидравлических испытаний давление в трубопроводах повышается на четверть выше нормы. При этом для безопасности горожан температура воды в трубах снижается до 40 градусов.

ТЭК СПб.

Проверки позволяют выявить дефекты и подготовиться к отопительному сезону.

Фото: ТЭК СПб

Теги: горячая вода, теплосети, тэк спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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