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Испытания теплосетей проведут во вторник в Центральном и Невском районах
Сегодня, 16:27
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Испытания теплосетей проведут во вторник в Центральном и Невском районах

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Благодаря испытаниям удается выявить дефекты и провести ремонт.

Во вторник, 3 августа, "Теплосеть Санкт-Петербурга" проведет испытания теплосетей в Невском и Центральном районах. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Испытания пройдут в следующих зонах:

Температура воды в тепловых сетях не будет превышать 40 градусов. Испытания нужны для того, чтобы выявить дефекты и подготовиться к отопительному сезону. 

В случае вытекания воды на поверхность не приближайтесь к опасному участку. Если в зоне разлива оказалось ваше имущество, ущерб застрахован.

Фото: Piter.TV

Теги: испытания, теплосеть
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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