Испытания теплосетей проведут во вторник в Центральном и Невском районах

Благодаря испытаниям удается выявить дефекты и провести ремонт.

Во вторник, 3 августа, "Теплосеть Санкт-Петербурга" проведет испытания теплосетей в Невском и Центральном районах. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Испытания пройдут в следующих зонах:

Температура воды в тепловых сетях не будет превышать 40 градусов. Испытания нужны для того, чтобы выявить дефекты и подготовиться к отопительному сезону.

В случае вытекания воды на поверхность не приближайтесь к опасному участку. Если в зоне разлива оказалось ваше имущество, ущерб застрахован.

Фото: Piter.TV