Искусствовед Сергей Даниэль скончался в Петербурге

Известный исследователь истории искусств Сергей Даниэль ушел из жизни в возрасте 76 лет, сообщили 9 января в социальных сетях критик Кира Долинина.

Она назвала покойного "искусствоведом большого масштаба, строгим учёным, художником и человеком с необычайно добрым сердцем".

Причины кончины пока официально не уточняются.

Сергей Леонидович Даниэль родился в ноябре 1949 года. Получил образование в Ленинградском художественном училище имени В.А. Серова и Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Академии художеств СССР. Основные научные интересы лежали в сфере изучения западноевропейской и русской живописи, религиозной иконографии, теории изобразительных искусств. Был доктором наук, преподавал в Европейском университете Санкт-Петербурга и Академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. Являлся членом российского Союза художников и Международной ассоциации искусствоведов.

Даниэль опубликовал более двадцати монографий, среди которых такие известные труды, как "Рембрандт. Возвращение блудного сына", "Кузьма Петров-Водкин. Жизнь и творчество", "От иконы до авангарда. Шедевры русской живописи".

Фото: Пресс-служба Европейского университета в Петербурге