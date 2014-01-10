Жители Северной столицы могут подарить нуждающимся людям билет на спектакль

Театр имени Ленсовета запустил акцию "Искусство для каждого", в рамках которой предлагает пожертвовать билет на спектакль для людей с ограниченными возможностями.

В преддверии Нового года администрация петербургского Театра имени Ленсовета запустила акцию "Искусство для каждого: подари билет в театр!". Информация об этом появилась на сайте театральной площадки.

Организаторы предлагают всем желающим пожертвовать билет на любую постановку из репертуара театра для людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, или для людей, обладающих ограниченными возможностями, а также их опекунов.

Желающим подарить билет на показ необходимо будет приобрести билет в кассе площадки и опустить его в специальную коробку. При этом купить можно будет билет на любой спектакль, который пройдет в период с 28 декабря по 31 марта следующего года.

23 декабря в 12:00 мы распечатаем короб (будет видео!), посчитаем и распределим билеты по потенциальным получателям. По результатам мы составим список, в котором будет указано, кому достаются какие билеты. Процедура максимально простая и прозрачная – так что ни один подарок не потеряется. Театр имени Ленсовета

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