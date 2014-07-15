В Петербурге суд частично удовлетворил иск мобилизованного сотрудника банка

Решение военной комиссии было признано незаконным, теперь ей придется повторно рассмотреть вопрос о призыве мужчины.

Приморский районный суд Петербурга признал незаконным решение о призыве в рамках частичной мобилизации сотрудника банка, который получил отсрочку. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По данным суда, петербуржца призвали на военную службу 29 сентября. Мужчина подал иск в суд, так как у него имелась бронь, как у сотрудника банка, обеспечивающего стабильность национальной платежной системы. Петербуржец требовал отменить решение призывной комиссии о его мобилизации.

Решение военной комиссии было признано незаконным, теперь ей придется повторно рассмотреть вопрос о призыве мужчины.

Ранее суд отказался рассматривать два иска мобилизованных петербуржцев.

Фото: Piter.tv