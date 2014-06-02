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Суд отказался рассматривать два иска мобилизованных петербуржцев
Сегодня, 19:24
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Суд отказался рассматривать два иска мобилизованных петербуржцев

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В суде уточнили, что заявления "подписаны неуполномоченными лицами".

В среду, 19 октября, Невский суд Петербурга оставил без рассмотрения иски от двух петербуржцев, которые оспаривали свою мобилизацию. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города. 

В суде уточнили, что заявления "подписаны неуполномоченными лицами". Жалобы поступили от Сергея Маркелова и Дениса Шумова, их призвали 21 сентября. 

Маркелов заявил, что в военкомате не приняли во внимание его проблемы со здоровьем и не провели медицинское освидетельствование. Шумов упомянул об аналогичных обстоятельствах, добавив, что не служил в армии и имеет категорию годности B.

Напомним, что суд Петербурга отказал мобилизованному в переходе на АГС. В заявлении Березин указал, что "военная служба противоречит его убеждениям". В связи с этим он просил признать незаконными повестку и решение о мобилизации, а военную службу попросил заменить на альтернативную гражданскую.

Ранее трое петербуржцев отозвали иски к военкомату Петербурга по мобилизации. Петербуржец Бакалинский, иск которого был первым в России против мобилизации, отозвал свои претензии без объяснения причины. Второй истец, Игорь Миничев, так же отозвал свой иск без объяснения. 

Фото: Piter.tv

 

Теги: иски, мобилизация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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