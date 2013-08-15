ЖКС №1 обязали убрать из арки на Малой Посадской нежилые помещения

Проезд под аркой также относится к дому.

Петроградский районный суд Петербурга обязал ЖКС №1 Петроградского района в течение месяца привести в первоначальное состояние арку на Малой Посадской. Для этого нужно будет демонтировать металлические ворота и кирпичную кладку. Об этом 9-го сентября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Иск подала районная администрация. Дело в том, что в проезде через арку к дому №6 были созданные нежилые помещения. Они появились в отсутствие разрешительной документации и согласия собственников. Самостоятельно ЖКС №1 нежилые помещения не демонтировала.

Суд удовлетворил требования истца.

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Фото: citywalls.ru