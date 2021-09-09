Видео: у "Ленполиграфмаша" создают новое общественное пространство

Оно должно быть готово к октябрю.

Пресс-служба администрации Петроградского района показала, как проходят работы по благоустройству набережной реки Карповки на пересечении с проспектом Медиков. Там появится новое общественное пространство.

После благоустройства у здания "Ленполиграфмаша" появится зона для отдыха, тропинка, трехъярусное озеленение, освещение. В центре установят светящийся элемент с динамической подсветкой высотой более 3,5 метра. Работы проводит ООО "Нескучный сад". При создании проекта учитывалось мнение жителей. Ранее на территории хаотично парковались автомобили, парковку пришлось ликвидировать.

Работы должны быть завершены до октября 2021-го года.

Кроме того, благоустроят набережную реки Карповки от Карповского до Барочного моста. Там появится экопространство и декинговые площадки.

Видео: ВКонтакте / Петроградский район Санкт-Петербурга