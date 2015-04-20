На набережной реки Карповки появится экопространство и декинговые площадки

Первостепенное внимание уделят природе.

В пресс-службе Петроградского района рассказали подробности благоустройства набережной реки Карповки от Карповского до Барочного моста. Проект попал в ТОП-5 территорий, которые жители хотят видеть благоустроенными в следующем году. За участок проголосовали 2535 человек.

На набережной сделают новое экопространство с многолетними травами. На участке высадят кусты, которые разделят прогулочную зону от проезжей части. Также будут три декинговые площадки: одна из них – с амфитеатром и ступеньками, спускающимися к воде, две другие - с шезлонгами и гамаками.

Участник проекта "Друзья Карповки" Ольга Мнишко отметила, что в проекте будет использован и развит новый подход к благоустройству городских территорий. Приоритет отдадут той природе, которая существует на Карповке. На данный момент проект находится на согласовании.

Напомним, что за последние годы власти начали постепенно благоустраивать набережную реки Карповки. Сначала территорию обновили у Первого меда. Затем стало известно о том, что на пересечении проспекта Медиков и набережной реки Карповки появится новое общественное пространство.

Фото: gov.spb.ru