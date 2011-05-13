Иск состоит из двух частей: первая — штраф за несоблюдение договорных обязательств, вторая — компенсация денежных средств.

Арбитражным судом Петербурга и Ленобласти 19 февраля 2026 года состоится рассмотрение иска Ледового дворца к Национальному театру "Золотое кольцо", владельцем которого являются певица Надежда Кадышева и её сын Григорий Костюк. Заявленные истцом требования составляют более 1,8 млн рублей.

Иск состоит из двух частей: первая — штраф за несоблюдение договорных обязательств, вторая — компенсация денежных средств, которые, по утверждению Ледового дворца, были получены театром неправомерно ввиду невыполненных обязательств по другому контракту, подписанному в июне 2026 года. Иск поступил в арбитражный суд 13 ноября.

Суд 19 ноября обнаружил в представленном заявлении недостатки и потребовал внести поправки, включая представление документов, подтверждающих оплату государственной пошлины и уточняющих расчет пени. Исправленный пакет документов был передан истцом 2 декабря, после чего иск был принят к производству суда.

Судебное заседание по данному делу запланировано на 19 февраля. Последнее выступление Национального театра "Золотое кольцо" в стенах Ледового дворца прошло 26 июля 2026 года.

