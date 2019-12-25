Петербурженка получила от собственника "Меги Дыбенко" 300 тысяч рублей в качестве компенсации

Женщина упала и получила травму, после чего не могла работать.

Женщина получила 300 тыс. рублей с собственника ТРК "Мега Дыбенко" за травму из-за скользкого пола. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ирина Байкова подала иск к ООО "Ингка Сентерс Рус Проперти Б", ООО "Ингка Сентерс Рус Оперэйшн" с требованием взыскать с организации компенсацию морального вреда и убытков. Пострадавшая хотела получить более 2,5 млн рублей.

Истец пояснила, что 1 декабря 2019-го года она упала с высоты своего роста и получила черепно-мозговую травму. Из-за этого она не могла работать. В организации возмещать вред отказались.

Ответчик пояснил, что скользкий пол не означает, что убора была ненадлежащей. Суд с этим не согласился и взыскал 300 тыс. рублей в пользу Байковой.

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