Министр строительства Ирек Файзуллин поздравил строителей и ветеранов с Днем защитника Отечества

Министр отдельно отметил стойкость и героизм защитников страны, чья преданность делу и Отечеству, по его словам, служит опорой для будущего и примером для молодого поколения.

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин обратился к коллегам и всем причастным с поздравлением в честь 23 февраля. В своем обращении министр назвал праздник символом мужества, доблести и верности долгу. Поздравление опубликовал портал "Строительный Петербург".

В этот день мы отдаем дань уважения всем, для кого честь и отвага — не просто слова, а жизненный принцип. Ирек Файзуллин, министр строительства и ЖКХ РФ

Министр отдельно отметил стойкость и героизм защитников страны, чья преданность делу и Отечеству, по его словам, служит опорой для будущего и примером для молодого поколения. Особые слова благодарности он адресовал ветеранам, прошедшим через тяжелые испытания, и тем, кто сегодня выполняет воинский и гражданский долг в ходе специальной военной операции.

В завершение Файзуллин пожелал всем крепкого здоровья, энергии, мира и благополучия, а также уверенности в завтрашнем дне.

Фото: Telegram / Минстрой России