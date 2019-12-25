В Минстрое открыли финал студенческого конкурса "Благоустрой!"

Во втором сезоне студенческого конкурса участвуют свыше двух тысяч человек из 74 регионов страны.

Финал второго сезона конкурса "Благоустрой!" стартовал при участии министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина. Проект проходит при поддержке Минстроя и связан с федеральной программой развития общественных пространств. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

За несколько лет в стране появилось более 80 тысяч парков, набережных и площадей. В ведомстве отмечают, что ключевую роль в выборе объектов играет открытое голосование: за всё время в нём приняли участие 68 миллионов человек. Территории, набравшие наибольшую поддержку, затем получают финансирование и реализуются.

Отдельно в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов уже определены 1 609 победителей. Более тысячи объектов завершены, среди них сотни парков, набережных и обновлённых улиц.

Во втором сезоне студенческого конкурса участвуют свыше двух тысяч человек из 74 регионов страны. В финал прошли 27 проектов. Их предложения направят в регионы для возможного включения в список территорий, которые вынесут на общественное голосование с 21 апреля по 12 июня.

Один из проектов прошлого сезона — благоустройство набережной в Новоазовске — уже получил федеральную поддержку и будет реализован в ближайшее время.

Фото: Telegram / Минстрой России