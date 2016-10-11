Эксперт: новые меры по ипотечным кредитам не расширят клиентскую базу

Повышение коэффициента риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом не будет способствовать расширению клиентской базы. Такое мнение высказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Для ипотечных кредитов с небольшим первоначальным взносом Центробанк введет повышенные коэффициенты риска. Об этом пишет ФБА "Экономика сегодня" со ссылкой на "Ведомости".



Кредит с первым взносом меньше 20% цены жилья оценивается с коэффициентом риска 150%, меньше 10% – 200%, сообщается в поправках к инструкции "Об обязательных нормативах банков", которые начнут работать с 2018 года.



Ввиду этого банки могут либо поднять минимальный взнос, либо ставку по таким кредитам. Отметим, что объем ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (ниже 20%) невысок - 5-6% всего рынка.



По мнению вице-президента Международной академии ипотеки и недвижимости Ирины Радченко, банки и рынок недвижимости исчерпали количество людей, у которых были первоначальные накопления и кто мог обслуживать кредит дальше.



Эксперт отмечает, что новые меры не смогут расширить клиентскую базу.



По данным "Ведомостей", новые меры ЦБ могут быть вызваны желанием обезопасить себя от подобия ипотечного кризиса, случившегося в США в 2007 году. Однако, по словам специалиста, это мало вероятно.

