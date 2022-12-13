Минстрой рассказал об интересе граждан к строительству своих домов.

Количество ипотечных кредитов на частные дома в России за 2022 год выросло в три раза. Соответствующей информацией с законодателями в рамках правительственного часа в нижней палате парламента поделился российский министр по строительству Ирек Файзуллин. Чиновник отметил, что согласно опросам населения, порядка 70? граждан страны стремятся к тому, чтобы жить в собственном доме. Чиновник призвал политиков помочь с тем, чтобы сделать такое жилье доступным для населения, а процесс создания - максимально простым.

Напомним, что с 1 июня 2022 года условия всех льготных ипотечных программ распространились по решению властей на приобретение индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Отдельно кабинетом министров было принято решение о распространении льготной ипотеки на строительство дома своими силами.

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Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ