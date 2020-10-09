Семья застрявшего на Новой Земле инженера рассматривает вариант обратиться в суд

Командировка продлилась дольше ожидаемого, так как работодатель не хотел возвращать специалистов домой.

Жена одного из инженеров, который на полтора месяца задержался на полярной станции Новой Земли, прокомментировала случившееся. Евгения Васильева рассказала "Невским Новостям", что если вопрос не удастся решить с работодателем, семья будет вынуждена обратиться в суд.

Петербургские электромонтажники должны были выехать со станции 27 сентября. Группа из 7 рабочих и 2 инженеров работала в Малых Кармакулах. Когда подошло время возвращаться домой, работодатель отказался вывозить людей с архипелага, ссылаясь на погодные условия. В компании говорили, что ситуация под контролем. Накануне рабочим все же удалось вернуться.

Если все сложится нормально и он поймет, что так нехорошо было поступать и компенсирует лишний месяц... Понимаете, отправить на 30–35 дней, ну даже на, как он говорит, на 45, хотя это не так. А тут уже 80 прошло, безусловно, это должно быть как-то оплачено, иначе это совсем ни в какие ворота. Евгения Васильева, жена инженера.

Задержка на архипелаге сильно не сказалась на здоровье мужчины. Ему стало плохо один раз.

Фото: Instagram / @evgenia_neveroiatnaia