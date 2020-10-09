Семья застрявшего на Новой Земле инженера рассматривает вариант обратиться в суд

Жена одного из инженеров, который на полтора месяца задержался на полярной станции Новой Земли, прокомментировала случившееся. Евгения Васильева рассказала "Невским Новостям", что если вопрос не удастся решить с работодателем, семья будет вынуждена обратиться в суд.
Петербургские электромонтажники должны были выехать со станции 27 сентября. Группа из 7 рабочих и 2 инженеров работала в Малых Кармакулах. Когда подошло время возвращаться домой, работодатель отказался вывозить людей с архипелага, ссылаясь на погодные условия. В компании говорили, что ситуация под контролем. Накануне рабочим все же удалось вернуться.
Если все сложится нормально и он поймет, что так нехорошо было поступать и компенсирует лишний месяц... Понимаете, отправить на 30–35 дней, ну даже на, как он говорит, на 45, хотя это не так. А тут уже 80 прошло, безусловно, это должно быть как-то оплачено, иначе это совсем ни в какие ворота.
Евгения Васильева, жена инженера.
Задержка на архипелаге сильно не сказалась на здоровье мужчины. Ему стало плохо один раз.
Фото: Instagram / @evgenia_neveroiatnaia
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