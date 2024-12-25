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ОЭЗ "Санкт-Петербург" получит 2,5 млрд рублей инвестиций
Сегодня, 14:21
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ОЭЗ "Санкт-Петербург" получит 2,5 млрд рублей инвестиций

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Губернатор Александр Беглов подписал постановление "О внесении изменений в постановление Правительства Петербурга от 23.06.2014 №495".

Особая экономическая зона "Санкт-Петербург" получит 2,5 млрд рублей инвестиций из городского бюджета. Об этом рассказали в Смольном. 

Губернатор Александр Беглов подписал постановление "О внесении изменений в постановление Правительства Петербурга от 23.06.2014 №495". Изменения внесут в государственную программу "Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Петербурге". 

Так, в этом году средства направят на проектирование, строительство, модернизацию и реконструкцию объектов инфраструктуры ОЭЗ. 

Ранее генеральный директор промышленного кластера Тамара Рондалева рассказала о его работе и развитии. 

Фото: ВКонтакте / Промышленность, инновации и торговля Петербурга 

Теги: инвестиции, оэз санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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