ОЭЗ "Санкт-Петербург" получит 2,5 млрд рублей инвестиций

Губернатор Александр Беглов подписал постановление "О внесении изменений в постановление Правительства Петербурга от 23.06.2014 №495".

Особая экономическая зона "Санкт-Петербург" получит 2,5 млрд рублей инвестиций из городского бюджета. Об этом рассказали в Смольном.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление "О внесении изменений в постановление Правительства Петербурга от 23.06.2014 №495". Изменения внесут в государственную программу "Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Петербурге".

Так, в этом году средства направят на проектирование, строительство, модернизацию и реконструкцию объектов инфраструктуры ОЭЗ.

Ранее генеральный директор промышленного кластера Тамара Рондалева рассказала о его работе и развитии.

Фото: ВКонтакте / Промышленность, инновации и торговля Петербурга