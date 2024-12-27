Как работает и развивается ОЭЗ "Санкт-Петербург"

Об этом рассказала генеральный директор кластера.

Особая экономическая зона "Санкт-Петербург" в уходящем году получила ряд премий и наград. Генеральный директор промышленного кластера Тамара Рондалева рассказала корреспонденту телеканала "Санкт-Петербург" о его работе и развитии.

В настоящее время в ОЭЗ входят четыре площадки: "Нойдорф" в Стрельне, "Новоорловская" в Приморском районе, "Парнас" и "Шушары".

У нас полностью две площадки заполнены: "Нойдорф" и "Новоорловская". Площадка "Парнас" – в течение дух месяцев закончим проектирование и в начале следующего года приступим к строительно-монтажным работам. Приступим к освоению площадки параллельно с нашими инвесторами. Мы им помогаем ускорить свои проекты и максимально быстро запустить производство на площадке "Парнас" Она практически уже заполнена. Осталось всего несколько свободных участков. Тамара Рондалева, гендиректор ОЭЗ "Санкт-Петербург"

Также Тамара Рондалева заявила об открытии площадки "Дыбенко". В настоящее время готовится заявка для Минэкономразвития РФ совместно с городской администрацией.

Сейчас в ОЭЗ 72 резидента, за девять месяцев они проинвестировали более 14 млрд рублей в свои проекты.

Показали хорошие результаты по выручке – это практически 68 млрд рублей. Создали около 400 рабочих мест. И я думаю, что это не окончательная цифра, самые яркие цифры показывает все в IV квартал, когда инвесторы заканчивают свои проекты. В основном это все наши флагманы. Фармацевты показывают хорошую динамику. Но нас приятно удивили компании в отрасли приборостроения. Тамара Рондалева, гендиректор ОЭЗ "Санкт-Петербург"

Ранее мы рассказывали о том, что центр для беспилотных технологий построят в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Промышленность, инновации и торговля Петербурга