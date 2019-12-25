Петербург заключил 79 государственных контрактов на проектирование и строительство соцобъектов

Фонд капитального строительства и реконструкции активно заключает государственные контракты в рамках Адресной инвестиционной программы Комитета по строительству.

С начала 2022 года заключено 79 контрактов на 28,812 млрд рублей. Из них 45 контрактов на строительство соцобъектов на сумму 25,6 млрд рублей, 20 контрактов на проектирование на 751,87 млн рублей и один контракт на проектирование и строительство на 2,124 млрд рублей. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Среди наиболее крупных – контракты на проектирование и строительство школы на 1100 мест на территории, ограниченной Дунайским проспектом, Пулковским и Московским шоссе (ООО "КВС"). Эта же компания построит школу на 1125 мест в поселке Парголово. Еще одну школу на 1375 мест на проспекте Маршала Блюхера построит ООО "Лентехстрой".

На Васильевском острове и на улице Фаворского появятся крытые катки от ООО "Норд-Строй". ООО "Сотэкс" построит "Психоневрологический интернат" в Павловске. Четыре контракта на строительство внутриквартальных проездов выиграло АО "ГК "ОМЕГА".

Проектом реконструкции ГБУЗ Клиническая больница Святителя Луки" займётся ООО АСК "Доминанте". Проект поликлиники на участке, ограниченном Пулковским шоссе, Дунайским пр., Московским шоссе и Южным полукольцом ОЖД, создаст ООО "Инвестиционная строительная компания "НКС". Эта же компания займётся проектом поликлиники с женской консультацией на Северном проспекте.

ООО "НИИПРИИ "Севзапинжтехнология" спроектирует школу на улице Кржижановского. ООО "Испытательный центр "Стройэксперт" выполнит проектирование реконструкции зданий под размещение "Кронштадтского лицея".

Фото: Piter.tv