Инвестиции в экономику Петербурга замерли на уровне 1,8 трлн рублей

Из-за дорогих кредитов бизнес вынужден переносить сроки запуска новых инициатив.

Объем инвестиций в основной капитал Петербурга по итогам 2026 года прогнозируется на уровне 1,8 триллиона рублей. Как сообщил глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов на заседании городского правительства 25 августа, этот показатель практически полностью соответствует результатам предыдущего года.

По нашим прогнозам, этот год будет на уровне предыдущего, поэтому здесь мы снижения не видим. Здесь скорее идёт замедление инвестиционного цикла. <…> Как сказал президент, мы находимся в фазе перезагрузки. Алексей Зырянов, глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга

Ключевым фактором, сдерживающим развитие, Зырянов назвал высокую стоимость заемного капитала. Из-за дорогих кредитов бизнес вынужден переносить сроки запуска новых инициатив.

При этом представитель администрации подчеркнул, что повышение налога на прибыль никак не отразилось на доле собственных средств компаний, направляемых в инвестиционные проекты.

Ранее мы сообщили о том, что ипотечный рынок Петербурга упал на 25%.

Фото: Pxhere