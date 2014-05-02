Инвестиции Ленобласти в развитие коммунальной инфраструктуры составят почти 5 млрд рублей

Водоснабжение является одним из важнейших направлений, обозначенных губернатором как приоритетное.

В 2026 году правительство Ленинградской области направит 4,8 млрд рублей на модернизацию коммунальных сетей региона, говорится в сообщении пресс-службы областной администрации.

В частности, в Выборге начнется разработка проекта реконструкции водопроводной сети, предусматривающего переоснащение насосной станции, сооружение современного комплекса подготовки питьевой воды и строительство новых накопительных резервуаров. В Волхове продолжаются работы по возведению крупных водоочистных комплексов общей стоимостью около 7 миллиардов рублей. После внесения изменений в проект запланирована их сдача в эксплуатацию в конце 2027 года.

В поселке Отрадное реализуется стадия проектирования современных очистных сооружений канализации производительностью до 15 тыс. кубометров в сутки. Ожидается завершить этот проект весной следующего года. В Кировске выполняются подготовительные изыскания и разработки проектной документации для сооружения новых очистных установок канализации с учётом текущих потребностей населения. Проект планируется завершить в 2026 году.

Водоснабжение является одним из важнейших направлений, обозначенных губернатором как приоритетное. Благодаря федеральному финансированию регион вкладывает огромные суммы в инфраструктуру районов, испытывающих наибольшие трудности. Важно завершить каждый проект качественно и эффективно, обеспечив жителей стабильным доступом к ресурсам, прокомментировал ситуацию заместитель губернатора Евгений Барановский.

Ранее мы сообщили о том, что ремонт участка дороги Копорье – Ручьи завершен в Ленобласти.

Фото: Правительство Ленобласти