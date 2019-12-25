СберИнвестиции: Санкт-Петербург сохранил третье место в стране по числу подростков-инвесторов

Они интересуются акциями в 7 раз больше взрослых.

Всего за год число подростков, открывших брокерский счёт в СберИнвестициях, достигло 120 тысяч, причём за два последних месяца их стало почти вдвое больше. На третьем месте в стране по числу подростков-инвесторов остается Санкт-Петербург. Юные инвесторы интересуются акциями в 7 раз больше взрослых, причём 99% подростков сами инициируют открытие брокерского счёта.

Напомним, что ровно год назад Сбер разрешил подросткам с 14 лет открывать брокерские счета. Действует ограничение по типу активов (без высокорискованных). Проект быстро доказал свою состоятельность и актуальность для всей страны.

Портрет юного инвестора

По данным Сбера, кроме Санкт-Петербурга, в десятку регионов по числу подростков-инвесторов входят Москва, Краснодарский край, Ростовская область, Красноярский край, Свердловская область, Иркутская область, Республика Башкортостан, Алтайский край и Кемеровская область.

Из них 39% открыли счёт в 17 лет, 31% — в 16 лет, 21% — в 15 лет, 9% — в 14 лет. А 10 тыс. человек за этот год достигли 18-летия. 83% инвесторов — юноши.

Подростки интересуются акциями в 7 раз больше взрослых

Самый популярный инструмент у подростков — акции. В третьем квартале 2025 года их доля в объёме нетто-покупок достигла 68% (у взрослых — всего 10%). Наиболее востребованы акции Сбера — за третий квартал их держателей стало втрое больше. Также в топ-10 — акции ВТБ, X5, "Лукойла", "Газпрома", "Аэрофлота", "Яндекса", "Татнефти", "Роснефти" и "Полюса".

Доля облигаций в объёме чистых покупок в третьем квартале — всего 19% (у взрослых — 50%).

Первым активом, который юные инвесторы покупают после открытия брокерского счёта, чаще всего становятся акции Сбера. Также для первых инвестиций выбирают акции "Аэрофлота", ВТБ, "Газпрома" и биржевой фонд денежного рынка "Сберегательный" (SBMM).

Кроме того, подростки активно участвуют в молодёжном "Инвест Чемпе", который проходит сейчас в СберИнвестициях для инвесторов с 16 до 25 лет. 10% участников чемпионата ещё не исполнилось 18 лет.

Когда мы год назад запускали этот проект, то предполагали, что в основном своих детей на фондовый рынок будут приводить родители, которые уже инвестируют. Но всё получилось наоборот: 99% юных инвесторов сами инициируют открытие брокерского счёта, а родители инвестируют только у каждого седьмого из них. Мы уверены, что чем раньше человек разберётся, как работает фондовый рынок, и научится управлять рисками, тем лучших результатов он достигнет в будущем. Аиша Кубезова, руководитель брокерского бизнеса Сбербанка

В СберИнвестициях юным инвесторам доступны учебные курсы, короткие сторис, видео и подкасты, которые интерактивно знакомят ребят с фондовым рынком. Недавно проект стал лауреатом премии Best for Kids в категории "Финансовая грамотность".

Открыть счёт можно в СберИнвестициях или приложении Сбера на Android и iOS при наличии установленной в приложении связи между подростком и родителем. Установить такую связь можно в любом офисе банка. Чтобы снизить риски, подросткам недоступны маржинальное кредитование и инструменты срочного рынка, они также не могут получить статус квалифицированного инвестора.

Фото: unsplash (Annie Spratt)