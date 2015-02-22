Научрук РНЦРХТ имени академика Гранова рассказал о работе учреждения

По словам академика, институт был создан по инициативе профессоров Михаила Исаевича Неменова и Абрама Федоровича Иоффе и при участии Анатолия Васильевича Луначарского.

Научный руководитель Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика Анатолия Гранова Дмитрий Гранов рассказал о работе учреждения "Петербургскому дневнику".

По словам академика, институт был создан по инициативе профессоров Михаила Исаевича Неменова и Абрама Федоровича Иоффе и при участии Анатолия Васильевича Луначарского. Центр задумывали как мультидисциплинарное научное учреждение для решения теоретических и практических вопросов действия ионизирующей радиации на биологические объекты и применения ее в медицине. Там заложили основы отечественной рентгенологии и радиологии, радиобиологии и медицинской радиационной физики.

В 1993 году директором института назначили отца Дмитрия – академика РАН Анатолия Гранова. Впоследствии центр получил его имя.

Начиная с 1998 года в институте начали развивать программу по пересадке печени с результатами, соответствующими мировым стандартам. Одним из приоритетных направлений деятельности института стало создание диагностических и лекарственных препаратов на основе новейших методов биотехнологии. 2000-е годы ознаменовались настоящим технологическим прорывом в развитии лучевой диагностики. В эти же годы были заложены основы нового перспективного направления деятельности института – ядерной медицины и молекулярной визуализации. В 1998 году было создано отделение циклотронных радиофармпрепаратов. Институт был первым в мире учреждением, в котором разрабатывались и внедрялись в клиническую практику методы лучевой и комбинированной терапии опухолевых, системных и неопухолевых заболеваний. Дмитрий Гранов, научрук РНЦРХТ имени академика Гранова

Кроме того, Дмитрий Гранов поделился историей начала работы в центре.

После окончания Первого медицинского я вообще работал в другом месте. Но потом, наверное, где-то семейные узы, может быть, в какой-то мере интерес к тому, над чем работали здесь, заставили меня перейти в этот центр. Я не являюсь, так сказать, непосредственно администратором, таким "лорд-хранителем малой печати". Моя самая главная задача в уже достаточно зрелом для хирурга возрасте – это передавать опыт, иногда немножко поругать, иногда похвалить. И я очень доволен тем, что происходит с поколением, которое идет за мной. Дмитрий Гранов, научрук РНЦРХТ имени академика Гранова

Фото: "Петербургский дневник" (Олег Золото)