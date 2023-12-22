МегаФон ускорил интернет на ведущей судостроительной верфи Санкт-Петербурга

Более 4 тысяч рабочих одного из ключевых судостроительных предприятий Санкт-Петербурга получили возможность пользоваться цифровыми сервисами и мобильным интернетом 4G со средней скоростью до 80 Мбит/с. Для этого МегаФон построил и модернизировал несколько базовых станций в южной части Большого порта Санкт-Петербурга

Оборудование работает в средне- и высокочастотном диапазонах. Благодаря такому объединению частот объекты связи гарантируют высокие скорости интернета и качество покрытия между удаленными объектами на площадках порта. Теперь сотрудники могут не только звонить, используя технологию VoLTE для чистого звука и мгновенного соединения, но и участвовать в онлайн-совещаниях, передавать тяжелые рабочие файлы, одновременно с разговорами пользоваться онлайн-приложениями и оплачивать услуги.

Новые объекты связи помогли охватить сетью LTE не только производственный комплекс, но и ускорить 4G-интернет на территории топливного и контейнерного терминалов, где производится перевалка нефтепродуктов и перевозка контейнерных грузов.

Строительство необходимой инфраструктуры в промышленных районах города обеспечивает стабильными и современными услугами связи несколько тысяч специалистов, которые трудятся на важнейших судостроительных предприятиях города. Благодаря новому оборудованию скорость интернета в локации достигает 80 Мбит/с, что позволяет нашим абонентам решать рабочие задачи как на суше, так и в акватории порта. Максим Токаренко, директор МегаФона по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Спрос на высокие скорости интернета на территории Большого порта Санкт-Петербурга подтверждает и увеличившийся объем LTE-трафика. В феврале 2024 года пользователи оператора скачали здесь почти в 2,5 раза больше информации, чем за аналогичный период годом ранее. Так, в январе клиенты МегаФона использовали более 27 тысяч Гигабайт данных. Такого объема информации хватит, чтобы каждый из 4 тысяч сотрудников в этом районе просмотрел около 4 фильмов в Full HD качестве или прослушал 918 музыкальных треков.

Фото: Морской порт Санкт-Петербург