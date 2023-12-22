Интерактивный проект о жизни и творчестве Пушкина представят в Петербурге

После оцифровки материалы передаются в Федеральный исследовательский центр РАН для создания электронной базы данных.

В Петербурге идет работа над созданием интерактивного проекта, посвященного жизни и творчеству поэта Александра Сергеевича Пушкина. На едином портале будет собрана информация из разных источников, включая монографии и рукописи. Проект объединил усилия Пушкинского дома, исследовательского центра Российской академии наук и Университета ИТМО, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Идея проекта возникла в Пушкинском доме, где хранится обширная коллекция документов, включая рукописи и монографии. Ранее исследователям приходилось тратить много времени на поиск необходимых материалов в библиотеке, но теперь этот процесс значительно ускорен благодаря оцифровке книг с помощью специального робота. Робот способен оцифровать до тысячи страниц в час, начиная с очистки книги от пыли и статического электричества и заканчивая ее размещением в специальной "колыбели".

После оцифровки материалы передаются в Федеральный исследовательский центр РАН для создания электронной базы данных. Финальный вид портала еще находится в стадии разработки, но команда планирует открыть доступ к первым материалам в тестовой версии к юбилею поэта, который состоится летом.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"