В Выборге иностранцы пытались незаконного пересечь границу

Их задержали пограничники.

Пограничники задержали двух иностранцев при попытке незаконного пересечения границы из России в Финляндию. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области.

Пограничным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 322 УК РФ (Покушение на незаконное пересечение границы РФ группой лиц по предварительному сговору).

В декабре пограничники задержали двух иностранных граждан при попытке незаконного пересечения границы из России в Финляндию. Было установлено, что это граждане одной из стран Ближнего Востока. При себе иностранцы имели документы, рюкзаки с теплыми вещами, мобильные телефоны и деньги.

Мужчины заключены под стражу в Выборге.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области