В Петербурге соревнуются баскетболисты на колясках со всей России

Инклюзивный проект "тихий!баскетбол" объединяет адаптивных спортсменов со всей страны и организует турниры по баскетболу на колясках.

В Петербурге прошел III этап "Лиги сильных людей" – первого масштабного турнира по баскетболу 3х3 на колясках. По эгидой проекта "тихий!баскетбол" организуют соревнования по всей стране для адаптивных спортсменов. В турнире участие принимают 15 команд из разных городов России: Казани, Ульяновска, Владивостока, Нягани.

"Лига сильных людей" и проект "тихий!баскетбол", мы интегрируемся и позволяем игрокам с нарушениями опорно-двигательного аппарата стать равноценными участниками баскетбольного комьюнити. Они играют на том же корте, в тот же мяч, у них такая же экипировка и то же высококвалифицированное судейство. Мира Хайруллина, руководитель департамента специальных проектов Российской Федерации Баскетбола

Команды состязаются параллельно с игроками Единой континентальной лиги по классическому баскетболу 3х3.

Мы бы хотели, чтобы люди прониклись, почувствовали силу спортивного духа и получили удовольствие. А также мы дали уникальную возможность близким игроков, чтобы они смогли поболеть за спортсменов в прямом эфире. И мне кажется, данное направление важно развивать Российской Федерации Баскетбола и нам. Александр Фомин, генеральный менеджер Единой континентальной лиги

Для игроков участие в таких турнирах – это не только возможность поделиться опытом с другими командами. А также на практике показать, что баскетбол действительно доступен каждому.

Я занимался баскетболом еще в школе, когда учился в университете, играл за сборную, но получил травму. Потом занялся легкой атлетикой, тяжелой атлетикой, следж-хоккеем, но все это время баскетбол тянул меня к себе. Пять лет назад я вернулся и начал играть. Юрий Отрощенко, игрок команды "Легион-Югра"

Сейчас задача федерации – внести баскетбол 3х3 на колясках в перечень официальных видов спорта.

В нашей команде 12 человек, которые стабильно приезжают на тренировочные мероприятия, участвуют в соревнованиях. Плюс детская команда по баскетболу на колясках. У нас есть и кандидаты в мастера спорта, и мастера спорта России, один игрок – мастер спорта международного класса. Все ребята профессионалы и имеют спортивные звания. Андрей Максимов, тренер сборной команды "Легион-Югра"

Также в рамках проекта проводятся мастер-классы по баскетболу для игроков с ментальными особенностями и нарушениями слуха.

Видео, фото: Piter.TV