Чемпионат РФ по регби на колясках начался в Петербурге

Участники играют круглым мячом и не два тайма по 40 минут, как в классике, а четыре периода по 8 минут.

В Петербурге стартовал чемпионат РФ по регби на колясках. Соревнования проходят в Центре адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, передает телеканал "Санкт-Петербург" 24 февраля.

Участники играют круглым мячом и не два тайма по 40 минут, как в классике, а четыре периода по 8 минут. На реализацию попытки дается 40 секунд, причем игроку с мячом необходимо выехать на половину поля соперника за 12 секунд, иначе мяч переходит другой команде.

В каждой команде должно быть по 8 баллов, то есть у каждого человека есть свой балл в зависимости от физических возможностей. Есть специальные люди, которые их классифицируют от 0,5 балла до 3,5 баллов. Иван Цибульский, капитан сборной Петербурга по регби на колясках

Эту неделю команды будут играть друг с другом в рамках группового этапа, затем состоятся матчи за первое и третье места. Первый тур в спортивном центре Приморского района завершится 27 февраля. Всего ожидается три тура – второй тоже планируется в Северной столице в начале апреля.

Фото: Telegram / Пиотровский Online