О картинах Брюллова в Русском музее рассказали языком жестов

В заведении провели экскурсию для глухих и слабослышащих подростков.

На выставку "Великий Карл", которая развернулась в Русском музее, пришла инклюзивная группа из глухих и слабослышащих тинейджеров. Гидом в творчество Брюллова для них стала Вера Шамаева, которая рассказывала о великом художнике языком жестов, – следует из сообщения вице-губернатора Бориса Пиотровского в его Telegram-канале.

Заместитель губернатора отметил, что это не единственное инклюзивное мероприятие, проходящее в городе. В рамках проекта "Многомерность культуры" в Северной столице создали подборку культурных событий, которые могут посетить люди с нарушениями физического здоровья.

Так, например, на портале "Культура Петербурга" рассказали, что для всех желающих в Санкт-Петербурге организована государственная библиотека, доступная для слепых и слабовидящих.

Ранее мы рассказывали, как Борис Пиотровский прокомментировал слова Сергея Миронова о матрешке в "Эрарте".

Фото: Министерство культуры РФ