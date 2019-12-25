Митянина рассказала об информационной безопасности детей в Петербурге

Существует федеральный закон, запрещающий публикацию сведений о детях в контексте негативных ситуаций, однако многие медиа пренебрегают этими правилами, размещая личные данные детей, освещая случаи подростковых самоубийств и наркотической зависимости.

Детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина затронула тему информационной безопасности на правительственном совещании, посвящённом защите прав и интересов детей в 2024 году.

Митянина подчеркнула, что современные дети часто подвергаются серьёзным рискам в цифровой среде. Она обратила внимание на две ключевые проблемы: влияние криминальных группировок, использующих методы психологического воздействия, приводящие иногда к трагическим последствиям, и неконтролируемое распространение негативной информации о событиях с участием несовершеннолетних в СМИ и социальных сетях.

Существует федеральный закон, запрещающий публикацию сведений о детях в контексте негативных ситуаций, однако многие медиа пренебрегают этими правилами, размещая личные данные детей, освещая случаи подростковых самоубийств и наркотической зависимости. Негативное воздействие оказывают не только сами публикации, но и комментарии взрослых читателей, способствующие искажению восприятия происходящего детьми, заявила Митянина. Омбудсмен направила обращение в Центр экспертиз СПбГУ с просьбой провести глубокий анализ последствий подобного рода публикаций.

Получив заключение экспертов, Митянина планирует инициировать совместную работу с прокуратурой и парламентом Петербурга для разработки законопроекта, направленного на усиление защиты прав и интересов несовершеннолетних, пострадавших от негативного информационного потока в медийном пространстве.

Ранее мы сообщили о том, что в 2024 году в Петербурге от наркотиков умерли 7 несовершеннолетних.

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