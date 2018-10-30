Путин заявил, что инфляция в РФ к концу года составит 5,7%

В настоящее время цель по снижению инфляции до уровня 6% достигнута.

Во время прямой линии с россиянами президент Владимир Путин заявил, что рост экономики страны на 1% – сознательный шаг правительства. По словам главы государства, это было сделано в ходе "таргетирования инфляции".

В настоящее время цель по снижению инфляции до уровня 6% достигнута. К концу года по прогнозу она составит 5,7%, подчеркнул президент.

Ранее на Piter.TV: президент РФ заявил о сохранении хороших темпов повышения реальных зарплат. За год они выросли на 4,5%. А уровень безработицы находится на историческом минимуме – 2,2%.

Видео: Telegram / СМОТРИ