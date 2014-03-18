Индустриальный проспект уходит на ремонт впервые за 12 лет

Работы будут идти до сентября.

В ближайшие выходные, 10 июля, на Индустриальном проспекте в Красногвардейском районе стартует масштабный ремонт дороги. Специалисты заменят 5,2 км асфальта. О предстоящих работах рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Работы пройдут от Шафировского проспекта до Российского путепровода. Проспект не ремонтировался с 2010-го года. За это время на дороге образовались глубокие колеи, ямы и выбоины.

На ремонт проезжей части выделили почти 670 млн рублей и почти 202 млн рублей — на ремонт тротуаров и газонов.

С 10-го июля начинается подготовительная работа: специалисты подрядчика установят знаки, информационное табло. А с 12-го июля начнется поэтапное перекрытие участков для проведения непосредственно ремонтных работ. С 12 июля по 3 сентября будет ограничено движение. Максим Модин, начальник отдела ремонта дорог КРТИ.

Движение транспорта на участке будет ограничиваться поэтапно.

Фото: комитет по развитию транспортной инфраструктуры