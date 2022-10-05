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Инцидент с "возгоранием" автобуса на Ветеранов попал на видео

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Обеспокоенные пассажиры вызвали сотрудников МЧС

Инцидент с автобусом лазурного цвета на проспекте Ветеранов вечером 4 октября попал на видео. Накануне в МЧС поступило сообщение о его возгорании.

Из общественного транспорта высадили всех пассажиров. Также мужчина, по всей видимости, водитель, воспользовался огнетушителем. По факту никакого пожара и даже задымления не было: сработала система пожаротушения, утверждают в комитете по транспорту. 

Напомним, летом был зафиксирован не один случай возгорания в пассажирских автобусах. Также они периодически попадают в ДТП. На проблему обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. 

Видео: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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