Инцидент с "возгоранием" автобуса на Ветеранов попал на видео

Обеспокоенные пассажиры вызвали сотрудников МЧС

Инцидент с автобусом лазурного цвета на проспекте Ветеранов вечером 4 октября попал на видео. Накануне в МЧС поступило сообщение о его возгорании.

Из общественного транспорта высадили всех пассажиров. Также мужчина, по всей видимости, водитель, воспользовался огнетушителем. По факту никакого пожара и даже задымления не было: сработала система пожаротушения, утверждают в комитете по транспорту.

Напомним, летом был зафиксирован не один случай возгорания в пассажирских автобусах. Также они периодически попадают в ДТП. На проблему обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Видео: Piter.tv