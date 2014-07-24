На Планерной улице загорелся рейсовый автобус. Как минимум третий за лето

Загорелся моторный отсек.

В Петербурге произошел пожар в очередном рейсовом "лазурном" автобусе. Об этом сообщили очевидцы, а позже информацию подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел у дома №53 на Планерной улице в 15:35. В огне оказался моторный отсек. В 15:54 с пламенем справились. В этот раз салон автобуса удалось сохранить. Сведения о пострадавших не поступали. Автобус принадлежит "Третьему Парку".

В тушении участвовали 10 сотрудников МЧС и 2 единицы техники.

В июне в Петербурге загорелись два автобуса белорусского производства "МАЗ". Ситуацией обеспокоился президент Республики Александр Лукашенко.

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